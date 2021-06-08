Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat yaşananlar

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 174 milyon 572 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 756 bine, iyileşenlerin sayısı 157 milyon 909 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 228 bini, Hindistan'da 29 milyon 84 bini, Brezilya'da 16 milyon 985 bini ve Fransa'da 5 milyon 713 bini geçti.

ABD'de, aşılama kampanyasının hız kesmesinin Başkan Joe Biden'ın 4 Temmuz için belirlediği yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması hedefini zora soktuğu belirtildi.

Hindistan'da Ulusal Çocukların Haklarını Koruma Komisyonu, ülkede salgının yoğun yaşandığı 1 Nisan 2020 ile 5 Haziran 2021 arasında yaklaşık 30 bin çocuğun bakıma muhtaç hale geldiğini bildirdi.

Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna aşı yönetmeliğine aykırı olarak Kovid-19 aşısı uygulandığı bildirildi.

Belçika Sağlık Bakanlığı, 16-17 yaş grubundaki gençlerin temmuz ayında aşılanmaya başlayacağını duyurdu.

Bangladeş'te hükümet, virüsün yayılmasının önüne geçmek için ülke genelinde uygulanan kapanma tedbirlerinin 16 Haziran’a kadar uzatılmasına karar verdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, haziran ayında 500 bin eğitim çalışanına Kovid-19 aşısı uygulanacağı bildirildi.

Nepal'de Çin’den gelen 1 milyon doz aşı ile ülke genelinde aşılama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alan İngiltere'de, Wembley Stadı'nda oynanacak grup maçlarının, ülkede aşı pasaportlarının kullanılacağı ilk spor etkinliği olacağı açıklandı.

İsveç Milli Takımı futbolcularından Dejan Kulusevski'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.