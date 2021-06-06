Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saat yaşananlar

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 120 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 173 milyon 927 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 740 bine, iyileşenlerin sayısı 156 milyon 873 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 205 bini, Hindistan'da 28 milyon 909 bini, Brezilya'da 16 milyon 907 bini ve Fransa'da 5 milyon 712 bini geçti.

İspanya'da turizm sektörünün talepleri doğrultusunda, sol koalisyon hükümetinin aldığı kararla, ülkeye girişte Kovid-19 aşısı veya test zorunluluğuyla ilgili uygulamalar yarından itibaren gevşetilmeye başlanıyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirleri protesto eden 20 kişi gözaltına alındı.

Kovid-19 vakalarının düşüşe geçtiği Hindistan'da bazı eyaletlerde koronavirüs kısıtlamalarının kısmi olarak kaldırılacağı duyuruldu. Salgından en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen Maharashtra ve Yeni Delhi'de yarından itibaren iş yerlerinin tekrar faaliyet geçmesine izin verileceği açıklandı.

Fas, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında iki doz aşı yapılan kişilere "aşı pasaportu" verileceğini duyurdu.

Bangladeş yönetimi, Kovid-19’un yayılmasını engellemek amacıyla uygulanan kısıtlamaların 10 gün daha uzatılacağını bildirdi.

Sağlık yetkilileri, Çin'in geliştirdiği Sinovac Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdiğini açıkladı.

İsrail'de bu sabah itibarıyla 12 ile 15 yaş arası çocuklar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı.

İsrail'de ayrıca, Kovid-19'un görülmeye başlandığı günden bu yana ilk kez ülke içinde günlük yeni vakaya rastlanmadığı bildirilirken, salgın nedeniyle uygulanan kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğu 15 Haziran'dan itibaren kaldırılacak.