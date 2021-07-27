Dünyada uygulanan aşı sayısı 4 milyara yaklaştı

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 570 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 441 milyon 910 bin ile Hindistan, 342 milyon 210 bin ile ABD, 134 milyon 540 bin ile Brezilya, 89 milyon 740 bin ile Almanya, 83 milyon 880 bin ile İngiltere, 79 milyon 380 bin ile Japonya, 69 milyon 690 bin ile Fransa, 68 milyon 507 bin ile Türkiye, 65 milyon 890 bin ile İtalya, 62 milyon 860 bin ile Endonezya, 60 milyon 890 bin ile Meksika, 57 milyon 730 bin ile Rusya ve 54 milyon 250 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 930 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 68 milyon 507 bin 315 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı. Ülke genelinde 39 milyon 924 bin 587 kişiye ilk doz, 24 milyon 373 bin 273 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 195 milyon 547 bini aştı, 4 milyon 187 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AA