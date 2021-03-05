Dünyadan Türkiye'ye başsağlığı mesajları

Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimiz için dünyanın dört bir yanından başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Aziz kardeşim" diye başladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu Türk askerlerinin şehit olması haberi beni derinden üzdü. Size, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum. Allah rahmet eylesin."

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Twitter hesabından Türk halkına taziye dileklerinde bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için taziyede bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Stoltenberg, Çavuşoğlu'na Tatvan'da meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için üzüntülerini iletti.

Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis'te meydana gelen ve Türk askerlerinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bir askeri helikopter kazasına ilişkin haberi üzüntüyle öğrendim. Kalbim bu gece (askerlerin) aileleri ve tüm Türkiye ile." ifadesini kullandı.

Chilcott da Twitter hesabından, "Bitlis'te bir askeri helikopterin düştüğü ve 9 askerin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle aldım. Müttefikimiz Türkiye'nin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

Somali Adalet Bakanı

Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Nur, Twitter hesabında, helikopter kazasını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Kötü günlerimizde bizden desteğini esirgemeyen Türk milletinin acısı bizim de acımızdır." ifadesini kullandı.

Türk halkına başsağlığı dileyen Nur, "Hayatını kaybeden kahraman şehitlere Allah'tan rahmet dilerim." açıklaması yaptı.

Arnavutluk ve KKTC'li bakanlar

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Xhaçka, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için Çavuşoğlu'na taziye dileğinde bulundu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da Twitter hesabından Türk bayraklı fotoğrafla birlikte paylaştığı mesajında, Türkiye halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileyen Arreaza, yaralıların bir an önce iyileşmesini diledi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de, helikopter kazasında şehit olan askerlerin haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek "Türk Konseyi ve şahsım adına bu elim kazada hayatını kaybeden askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve kardeş Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim." mesajını paylaştı.

Gürcistan

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziyelerini sundu.

Zurabişvili, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu çok üzücü bir olay, hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanındayız." ifadesine yer verdi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

Zalkaliani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için taziyelerini sunduğunu belirtti.

Kazadan dolayı üzüntü içinde olduğunu ifade eden Zalkaliani, mesajında şunları kaydetti:

"Düşünceler ve dualarımız bu trajedinin kurbanları ve sevdiklerini kaybedenlerin yanındadır, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Türkmen Bakan Maruf

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakan Maruf, AA muhabirine gönderdiği mesajında, "Bitlis Tatvan yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 Türk askerinin şehit olması haberi bizi derinden üzmüştür." ifadesini kullandı.

Tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyen Türkmen Bakan, şunları kaydetti:

"Yüce Allah'tan şehitlere rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türkiye Cumhuriyetine taziye dileklerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Allah rahmet eylesin."

Türkiye'deki yabancı misyonların mesajları

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaşılan mesajda, "ABD Büyükelçiliği olarak, #Bitlis’teki elim helikopter kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan Türk askerleri için en derin taziyelerimizi ve üzüntülerimizi iletiyoruz. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşır, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı taziye mesajında, "Bitlis’te bir askeri helikopterin düştüğü ve 9 askerin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle aldım. Müttefikimiz Türkiye’nin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise, Türkiye'nin acısını derinden paylaştıklarını ifade ederek, "AB Türkiye Delegasyonu olarak, kazada yaşamını kaybedenlerin ailelerine, dostlarına ve Türkiye’ye en derin taziyelerimizi ifade ederken, yaralılara acil şifalar dileriz." mesajını paylaştı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Twitter hesabından Türkçe yayımladığı mesajında, "Türkiye ordusuna ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan acı hadise dolayısıyla Türkiye Devleti, halkına ve kederli ailelerine başsağlığı diler; Yüce Allah’tan hayatını kaybedenlere rahmet; yaralılara acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı mesajında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi. Sybiha, mesajında "Türkiye’nin başı sağ olsun!" ifadelerine yer verdi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince Twitter hesabından yapılan paylaşımda, helikopter kazası haberinin acıyla öğrenildiği belirtilerek, "Bu üzücü anda Türk halkının yanındayız, hayatını yitirenlerin ailelerine kalben başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

AA