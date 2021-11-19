Dünyanın ciğerleri için korkutan açıklama

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, Amazonlar'daki yaklaşık Karadağ'ın yüzölçümü büyüklüğündeki orman kaybı, son 15 yılda on iki aylık dönemde görülen en yüksek kayıp olarak kayda geçti.

Bölgede Ağustos 2020-Temmuz 2021 döneminde görülen ormansızlaşma, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 22 artış gösterdi.

Ağustos 2019-Temmuz 2020 döneminde bölgede 10 bin 851 kilometrekarelik ormansızlaşma kayda geçmiş, 2006'nın aynı döneminde ise bu rakam 14 bin 286 olarak kaydedilmişti.

Bölgede şu ana kadar, aynı dönemde görülen ormansızlaşma 2004 yılında 27 bin kilometrekare olarak açıklanmıştı.

Brezilya, 2024'e kadar yıllık yüzde 15, 2025 ve 2026 için yüzde 40, 2027 için yüzde 50 oranında yasa dışı ormansızlaşmayı düşürme planı açıklamış ve 2028'de sıfır yasa dışı ormansızlaşma hedeflediğini duyurmuştu.