Haberimizde hem dünyanın en derin gölü nerede ve hangi ülkede sorusuna cevap bulacaksınız, hem de daha önce bilmediğiniz pek çok konu hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Dünyanın en derin gölü Baykal Gölü'dar. Sibirya'nın güney tarafında, İrkutsk Oblastı ile Buryatya arasında bulunan bu göle aynı zamanda "Sibirya'nın Mavi Gözü" de denilmektedir. Adalar dahil edilmeden 31 bin 722 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan Baykal Gölü'nün iki kıyısı arasındaki en uzun mesafe 636 kilometre iken, gölün en geniş yeri 79.5 kilometre uzunluğundadır.

Deniz seviyesinden 1285 metre derinliğinde tabanı olan Baykal Gölü'nün dibinde bulunan tortul kayaçların 7 kilometre civarı kalınlıkta olduğu öngörülmektedir. Zaten bu da Baykal Gölü'nün yeryüzündeki en derin yarıklardan biri olduğu anlamına gelmektedir.

"Sibirya'nın Mavi Gözü" ve çevresi, bir zamanlar Türklere de ev sahipliği yapmıştı. Bu alan, aynı zamanda bazı Türk topluluklarının geçiş güzergahıydı. Yakut Türkçesi de denilen Saha Türkçesinde baygal, baaygal, bayagal şeklinde yer alan ifadeler; deniz, bolluk, su bolluğu, büyük deniz ve okyanus diye tercüme edilmektedir.

Dünyanın en derin gölü hangi özelliklere sahip?

Tektonik hareketler sonucunda meydana gelen ve 25 milyon yaşında olduğu tahmin edilen Baykal Gölü, dünyanın en derin gölü olmasının yanı sıra dünyanın en yaşlı göllerinden biri olma özelliğini taşımaktadır.

Baykal Gölü son derece aktif bir tektonik bölgede bulunmaktadır ve burada yer kabuğu hareketlerin sıkça yaşanır, deformasyonlar her geçen yıl değişir. Söz konusu bölgenin bir rift havzası olduğu ve her sene binlerce depremin meydana geldiği bilinmektedir.

Baykal Gölü'nün parça parça oluştuğu iddia edilmektedir. Günümüzde hala depremler dolayısıyla büyümeye devam eden Baykal Gölü için "yeni doğmuş bir okyanus" diyen de olmuştur ve bunlar, kıyıların yılda 2 santimerde açıldığını ortaya koymuştur. Öte yandan söz konusu hareketin Afrika ve güney Amerika kıtalarının birbirlerinden ayrılma hızına denk olduğu görülmektedir.

Gölün iklimi, çevredeki bölgeye bakıldığında son derece ılıman sayılır. Ocak ayında buza dönüşen göl suları, yaklaşık 4 ay sonra tekrar eski halini alır. Son derece berrak durumdaki göl suyunda tuz seviyesi önemli ölçüde düşüktür ve çeşitli mineraller bulunmaktadır. Baykal Gölü 320'nin üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır.

İlginç bilgilere gelecek olursak, gezegenimizde sadece iki gölde tatlı su fokları vardır ve bunlardan biri Baykal Gölü'dür. Ayrıca dünyadaki içme suyunun yaklaşık yüzde 20'sinin Baykal Gölü'nde olduğu öngörülmektedir.