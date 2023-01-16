Dünyanın en zengin yüzde 1'i, 42 trilyon dolarlık yeni servetin üçte ikisini alıyor

Oxfam'ın Pazartesi günü yayınlanan “En Zenginlerin Hayatta Kalması” raporuna göre en zenginlerin aldığı pay, dünya nüfusunun en alttaki yüzde 99'unun aldığı miktarın neredeyse iki katı oldu.

Rapora göre milyarderlerin serveti günde 2,7 milyar dolar arttı.

Oxfam, en iyi durumda olanların 2021'in sonuna kadar 26 trilyon dolar yeni serveti, kişisel servetlerine eklediğini söyledi.

Oxfam, dünyadaki multi-milyonerlere ve milyarderlere uygulanan yüzde 5'lik bir verginin yılda 1,7 trilyon dolar toplayabileceğini ve bunun 2 milyar insanı yoksulluktan kurtarmaya yeteceğini söyledi.

"Sıradan insanlar yemek gibi temel ihtiyaçlar için günlük fedakarlıklar yaparken, süper zenginler en çılgın hayallerini bile aştılar" diyen Oxfam International'ın Yönetici Direktörü Gabriela Bucher, "sadece iki yıl içinde, bu on yıl milyarderler için şimdiye kadarki en iyisi olacak şekilde şekilleniyor. Süper zenginleri ve büyük şirketleri vergilendirmek, günümüzün üst üste binen krizlerinden çıkış kapısıdır. Süper zenginler için kırk yıllık vergi indirimleri, yükselen bir dalganın tüm gemileri kaldırmadığını, sadece süperyatları kaldırdığını gösterdi." dedi.