Rusya'da bulunan Vorkuta şehri hayalet şehir gibi

Aşırı soğuklar, eksi 50 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve işsizlik insanları göçe zorladı. Her geçen yıl artan göç, 2013’den sonra bazı yerleşim yerlerini bomboş bıraktı.