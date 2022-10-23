Eleştirilerin odağındaki Çin-Vatikan iş birliği devam ediyor

Vatikan, Çin'e piskopos atanması ile ilgili Pekin ile imzalanan tartışmalı gizli bir anlaşmanın iki yıllığına yenilendiğini doğruladı.

İlk defa 2018'de imzalanan tartışmaların odağındaki anlaşma konusunda geçen temmuzda Reuters'a konuşan Papa Francis, hala geçici statüdeki metnin uzatılmasını öngördüğünü dile getirmişti.

Çin'de Papa Franscis'e sadık 'yeraltı cemaati' ile devlet destekli resmi kilise arasında uzun süredir devam eden bölünmeyi hafifletmeyi öneren anlaşma aynı zamanda 1950'lerden bu yana Papa'nın ülkede ilk kez Katolik Kilisesi'nin en üst düzey lideri olarak tanınmasını sağlıyor. Metin sayesinde ayrıca Papa Çin'e piskopos atamalarında karar verici son merci olarak kabul ediliyor.

"Vatikan Pekin'e teslim oldu"

Eski Hong Kong başpiskoposu Kardinal Joseph Zen'in de aralarında bulunduğu eleştirmenler anlaşmanın uzatılmasını Çin'e "teslim olmak" olarak nitelendiriyor. Zen şu anda demokrasi yanlısı protestocular için bir yardım fonu kullanmaktan yargılanıyor ve eleştirmenler Vatikan'ı onu kamuoyu önünde savunmak için "yeterince çaba göstermemekle" suçluyor.

Vatikan ayrıca Çin'de Hristiyanlar ve diğer azınlıklar için dini özgürlükler üzerindeki kısıtlamaların arttığı bir dönemde anlaşmayı uzatmasından dolayı eleştiriliyor.

Papa ise bu eleştirilere Kilise'nin Çin'de "uzun vadeli düşünmesi gerektiğini" söyleyerek yanıt veriyor ve kusurları olan bir diyaloğun hiç temas olmamasından "daha iyi" olduğunu belirtiyor.

Vatikan, anlaşmanın Çin'deki "Kilise yapısıyla" sınırlı olduğu ve Pekin ile tam diplomatik ilişkiler kurulmasının bir öncülü olmadığı konusunda ısrar ediyor. Zira böyle bir durum Vatikan'ın Tayvan ile bağlarını koparması anlamına gelebilir.

Vatikan, Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ı Avrupa'da tanıyan son devlet olma özelliğine sahip.

Vatikan-Pekin anlaşmasının, Çin'de Komünist Partisi' Kongresi'nin Devlet Başkanı Şi Cinping'in güçlerini artırdığı bir dönemde yenilenmesi dikkati çekti.

Geçtiğimiz ay Vatikan'ın, Şi ile Papa arasında, Kazakistan'da bir görüşme ayarlama girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.