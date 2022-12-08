Elon Musk, kuzenlerini işe aldı

Business Insider'a göre, milyarderin amcasının oğulları olan kuzenleri James ve Andrew Musk, San Francisco merkezli şirkete katıldı.

Basın kuruluşuna konuşan kaynaklar, Andrew Musk'ın yazılım mühendisliği projeleri üzerinde çalıştığını, James Musk'ın ise Tesla CEO'suyla birlikte projeler üzerinde çalışan "iş bitirici bir tip" olduğunu söyledi.

Aylarca anlaşmadan çıkmaya çalışmasına rağmen Musk'ın ekimde Twitter'ı satın almasından bu yana, şirketin 7 bin 500 çalışanının yaklaşık yüzde 70'i ya kovuldu ya da istifa etti.

Buna Musk'ın Twitter'ın yönetimini aldığı ilk gün işten çıkarılan tüm üst düzey yöneticiler de dahil.

Musk, Twitter'a diğer şirketlerinden, Tesla ve The Boring Company'den mühendislerin de aralarında bulunduğu çalışanlar getirmişti.

Twitter CEO'sun yeni bir "sert" iş kültürü başlatmasının ardından bazı çalışanlar şimdi şirketin genel merkezindeki yatak odasına dönüştürülen ofis alanında uyuyor.

KQED'ye göre, San Francisco şehri yapı denetim görevlileri şu anda bu durumu araştırıyor.

San Francisco Yapı Denetim Departmanı sözcüsü, radyo kanalına yaptığı açıklamada, "Binanın amaçlandığı gibi kullanıldığından emin olmamız gerekiyor" dedi.

Önceki günlerde SEIU Local 87 sendikasının, Musk'ın kendilerini istihdam eden Flagship şirketiyle sözleşmesini yenilemediğini açıklamasının ardından Twitter'ın genel merkezini temizleyen hademeler de greve gitmişti.

Kaynak: Independent Türkçe