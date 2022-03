Elon Musk Putin'e meydan okudu

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Putin Vladimir Putin'e Ukrayna üzerinden meydan okuduğunu sosyal medyada dile getirdi.

Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, Putin'e Ukrayna konusunda meydan okuyarak, "Vladimir Putin'i teke tek mücadeleye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımlarının devamında Rusça Kremlin'in Twitter adresini ekleyen Musk, "Bahis konusu Ukrayna'dır. Bu kavgayı kabul ediyor musunuz?" ifadesine yer verdi.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна