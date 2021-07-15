Emekli polisler hükümet binasını bastı

Ukrayna'da emekli polis memurları parlamento binasını basma girişiminde bulundu.

Emeklilik maaşlarının artmasını isteyen yüzlerce emekli polis memuru, İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un istifasından bir gün sonra, çarşamba günü yapılan protestoyla parlamentoya girmek istedi.

Parlamentonun oturumda olduğu sırada bariyerleri aşarak binaya yaklaşan emekli polisler güvenlik güçleri tarafından geri itildi. Protesto arbede sonrasında da devam etti. Protestocu grup bir caddeye barikat kurarak hükümet binasını gözetledi.

2014 yılından bu yana polis teşkilatını yöneten İçişleri Bakanı Avakov, önceki gün herhangi bir gerekçe göstermeden istifa dilekçesini sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ve ofisi de İçişleri Bakanı'nın istifa nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

Avakov ile Zelenskiy son zamanlarda 2016'da Kiev'de arabasına bomba konarak öldürülen araştırmacı gazetecinin soruşturmasına ilişkin anlaşmazlık yaşamıştı.