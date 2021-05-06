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Empati için bir gün oruç tuttu

American Airlines'ın Üst Yöneticisi Doug Parker, Müslüman çalışanlarıyla empati kurabilmek için bir gün oruç tuttu. Parker'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

Dünya 06.05.2021, 02:18 06.05.2021, 02:23
Empati için bir gün oruç tuttu

ABD'li hava yolu şirketi American Airlines'ın Üst Yöneticisi Doug Parker, şirketin Müslüman çalışanlarıyla empati kurmak için oruç tuttuğu belirtti.

Parker, Linkedİn sitesinden yaptığı paylaşımda, havayolu şirketinin Müslüman çalışanlar grubunun çağrısına katılarak geçen hafta bir gün oruç tuttuğunu duyurdu.

Parker, 15 saat bir şey yemeyip içmediğini belirterek, "Günün sonunda aç ve susuzdum. Bu benim Müslüman ekip üyelerimize ve inançlarına olan bağlılıklarına büyük saygı duymamı sağladı." ifadesini paylaştı.

Parker'ın paylaşımı, 14 bine yakın beğeni alırken, paylaşıma 550'den fazla da yorum yapıldı.

Kaynak: Euronews

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#oruç #Doug Parker #American Airlines
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