Endonezya'da feci kaza: 27 ölü

Endonezya'da öğrencileri ve ebeveynlerini taşıyan otobüs vadiye uçtu. 27 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı.

Endonezya'da feci kaza: 27 ölü

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sumedang kenti yakınında, geziden dönen ortaokul öğrencileri, öğretmenleri ve ebeveynlerini taşıyan otobüsün, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metrelik vadiye uçtuğu bildirildi.

Otobüsteki 27 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, bazı yolcular otobüsün freninin bozulduğunu öne sürdü.

Düşük güvenlik önlemleri ve altyapı nedeniyle Endonezya'da trafik kazalarının yaygın olduğu ifade ediliyor.

AA

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