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Endonezya'dan Fransa'daki kilise saldırısını kınama

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Nice şehrindeki bir kiliseye eli bıçaklı saldırgan tarafından düzenlenen saldırıya kınadı.

Endonezya'dan Fransa'daki kilise saldırısını kınama

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Nice şehrinde kiliseye düzenlenen saldırıyı kınadı. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Endonezya’nın "Notre-Dame de Nice" Kilisesi'nde düzenlenen saldırıyı kınadığı ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca ''Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz.’’ ifadesi kullanıldı.

Fransa'nın Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen dünkü bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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