Engellemelere rağmen Mescid-i Aksa taştı

Başta Filistinliler ve Arap dünyası olmak üzere İslam dünyasının Mescid-i Aksa'ya ilgisi ve bu konudaki hassasiyeti daha da artıyor. Son Cuma namazı bunun en bariz örneklerinden biri oldu.

İsrail güçlerinin çıkardığı engel ve yasaklara rağmen 75 bini aşkın Filistinli Mescid-i Aksa'da cuma namazı için bir araya geldi.

İsrail güçlerinin tüm engellemelerine rağmen bugün (20 Ocak) Cuma namazında Kudüs'teki Mescidi Aksa'da on binlerce kişi toplandı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, İsrail'in Kudüs dışından gelenlerin ve Kudüs ahalisinin Mescidi Aksa'ya ulaşmasını engellemek için hem Kudüs'ün caddelerine, hem Eski Şehir kapılarına hem de Mescidi Aksa'nın kapılarına çok sayıda polis ve asker yerleştirdiği, gelenleri tek tek arayarak girişleri zorlaştırdıkları, bazı kişilerin de geçmesini engelleyerek geri dönmeye zorladıkları belirtildi.

NAMAZ ÖNCESİNDE FİLİSTİNLİ GENÇLERE SALDIRI

Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesi'nin tespitlerine göre Mescid-i Aksa'da Cuma namazı içinde toplananların sayısının en az 75 bini bulduğu, gelenler arasında Kudüs ahalisinden olanların yanı sıra 1948'de işgal edilmiş bölgede ikamet eden Filistinlilerin de olduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin namaz öncesinde Babu'l-Esbat kapısında Filistinli bir genci darp ettikten sonra gözaltına aldıkları bildirildi.

Cuma hutbesini okuyan Yusuf Ebu Sinine İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kimliğini değiştirme amaçlı faaliyetlerinin artmasından kaynaklanan tehlikelere ve son zamanlarda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarda ciddi artış olmasına, burada namaz kılanların sıkıştırılmasına, Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına, Filistinlilere yönelik baskınların ve tutuklamaların artmasına, esirlere yönelik baskıların daha da şiddetlenmesine dikkat çekti.