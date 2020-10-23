Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: Ermeni katliamlarının hesabını soracağız

Ermenistan'ın saldırılarına hedef olan sivil yerleşim birimlerini incelemek için Azerbaycan'da bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, temaslarını basın mensuplarına değerlendirdi.

Malkoç, Azerbaycan'da aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) dönem başkanı sıfatıyla da bulunduğunu hatırlatarak, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu meşru hak olarak gördüklerini kaydetti.

Kimsenin savaş istemediğini, olursa da savaş meydanlarında kalması gerektiğini ifade eden Malkoç, "Roketleri Ermenistan'dan ateşleyerek Azerbaycan'ın muhtelif şehirlerinde bulunan halka yağdırdılar. Gence'de bunu çok açık olarak müşahade ettik. Gecenin ilerleyen saatlerinde sivillerin üzerine bomba yağdırmak cinayettir. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, çok sayıda insan öldü. İşte bu insan hakları ihlallerini tespit edeceğiz. Bu tespitlerimizi rapora dönüştüreceğiz." şeklinde konuştu.

Malkoç, hazırlayacakları raporu Türkiye ve dünyadaki tüm insan hakları savunucularına göndereceklerini belirterek, "İnsanların kilometrelerce öteden roket atılarak ölmesine seyirci kalmak vicdan sahibi hiçbir insanın kabul edeceği husus değildir. Ombudsmanlar olarak bunu dünyaya duyurup bu yanlışlığı, bu cinayeti, bu katliamı yapanlardan hesap sorulmasını hem talep edeceğiz hem de takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşen Malkoç, Ermenistan'ın balistik füze ile vurduğu Azerbaycan'ın 2'nci büyük kenti Gence'deki enkaz bölgesinde incelemelerde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 18:12