Ermenistan için savaşan PKK'lıların telsiz konuşmaları yayınlandı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ’daki çatışmalarda Ermenistan safında yer alan ve terör örgütü PKK ile bağlantılı teröristlerin telsiz konuşmalarını paylaştı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Suriye ve Irak’tan gelen PKK bağlantılı teröristlerin Karabağ’da Ermenistan adına savaştığı belirtildi.

Servis, söz konusu teröristlerin telsiz konuşmalarına ulaşıldığı bilgisine yer verilen açıklamayla birlikte ses kayıtlarını da paylaştı.

Teröristlerin, Ermenistan tarafında çok sayıda zayiat yaşandığını ifade ettikleri konuşmalarda, Karabağ’da Türk askerlerinin bulunmadığı ve Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) etkili olduğu söyleniyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 18:01