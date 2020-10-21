Ermenistan, Türk menşeli malları almama kararı aldı

Sivil yerleşimleri vurup çocukların ölümüne yol açan Ermenistan, Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği destekten dolayı Türk mallarını boykota başladı.

Karar, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan’ın ofisi tarafından duyurulurken, yasağın geçici olduğu ifade edildi.

YASAKLAMA KARARI, 31 ARALIK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ermenistan hükümetinin açıklamasında, "Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti, 20 Ekim'de almış olduğu karar ile Türkiye menşeli ürünlerin ithalatına geçici yasak getirmiştir. Söz konusu yasak 31 Aralık 2020'de yürürlüğe girecektir.” denildi.

Ermenistan hükümetinin, Türkiye menşeli ürünlerin ülkeye girişinin yasaklanmasına ilişkin kararı güvenlik sebebiyle aldığı belirtildi.

"BU KARAR, AZERBAYCAN'A VERİLEN DESTEK GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ALINDI"

Söz konusu kararın, "Karabağ’da Türk askerlerinin Azerbaycan’a açıkça destek verdiğine dair doğrulanmış pek çok olay göz önünde bulundurularak alındığı" kaydedildi.

Hükümet kararında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye menşeli ürünlerin ithalatı yasaklanarak Türkiye devlet hazinesine Ermenistan üstünden giden parasal kaynaklar kesilmiş olacaktır. Ayrıca düşmanca davranan bir ülkeden ürünlerin ithal edilmesi üstünden Ermenistan’a sızabilecek olağan tehditlerin de önü kesilmiş olacaktır.”

Kaynak: ENSONHABER.COM

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020, 00:17