Ermenistan yine sivil yerleşim yerlerine füze saldırısı düzenledi

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdığını duyurdu.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre, Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı.

Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

20'den fazla ev yıkıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 20'den fazla evin yıkıldığını, sivillerin arasında can kayıpları ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'a yeni füze sistemlerinin getirildiğini ve sivil yerleşim birimlerine ateş açıldığını belirtti.

Gence'ye düzenlenen saldırıda 20'den fazla evin yıkıldığını ifade eden Hacıyev, sivillerin arasında ölü ve yaralıların olduğunu kaydetti.

Hacıyev, saldırının Ermenistan devletinin terör politikasının göstergesi olduğunu belirtti.

Olay yerinden alınan bilgiye göre, Gence'de enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

6 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.

Enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Hacıyev, Ermenistan'ın savaş suçu işlemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Hacıyev, balistik füzelerin Ermenistan topraklarından atıldığını, Gence'nin savaş bölgesinden çok uzakta olduğunu bildirdi.

Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu belirlendi

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gence'ye düzenlenen saldırıda Scud tipi "Elbrus" balistik füzelerinin kullanıldığını, enkaz alanında bulunan parçaların bunu kanıtladığını duyurdu.

Hacıyev, Scud füzeleriyle sivillere yönelik saldırının Erivan yönetiminin ahlaksız ve şizofrenik zihniyetini gösterdiğini kaydetti.

Sivillere yönelik saldırının, savaş alanındaki yenilgileri nedeniyle Ermenistan yönetiminin acizliğine işaret olduğunu belirten Hacıyev, saldırının kasıtlı olduğuna dikkati çekti.

Azerbaycan hava savunma güçleri, Mingeçevir'e atılan füzeleri etkisiz hale getirdi

Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine attığı füzelerin Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 01.00 civarında Mingeçevir'deki hidroelektrik santralinin Ermenistan ordusunca hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, füzelerin Azerbaycan hava savunma güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

"Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetlediklerini belirterek, "Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentine saldırılarına ilişkin şunları kaydetti:

"Can Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz. Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence'ye yapılan saldırılar insanlık suçudur.

Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir."

"Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ermenistan'ın terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdiğini ve sivillere saldırarak insanlık suçu işlediğini belirterek, "Bu alçaklığı lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği füze saldırılarına tepki gösterdi.

Bakan Gül, "Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz. Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanlık suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği füze saldırılarını şiddetle kınadı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020, 03:08