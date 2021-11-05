Esed ve Kim Jong-Un bir yılda 12 kez mektuplaştı

Suriye’de İdlib’e yönelik saldırı tehditlerini arttıran Beşşar Esed’e müttefiki Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan askeri destek geldi. Rejime bağlı 25. Tümenin komutanlarından biri, Alhal haber portalına yaptığı açıklamada, Kuzey Koreli uzmanların önemli askeri noktalarda incelemelerde bulunduğunu aktardı. K.Koreli uzmanların İdlib kırsalındaki savaş planlarını inceleyip askeri teçhizat üzerinde araştırmalar yaptığı iddia edildi.

REJİM ZOR DURUMDA

Kuzey Korelilere, Suriye Savunma Bakanlığı’ndan bir askeri heyet ve Rus subayların eşlik ettiği, İdlib ve Deyrizor eteklerine kurulan radar sistemleri ile ilgili çalışmalar yaptıkları belirtildi. K.Koreli uzmanların İsrail Hava Kuvvetleri’nin hedef aldığı bölgelerde de incelemeler yaptığı, rejim karargahlarındaki askeri teçhizatların geliştirilmesi konusunda rapor hazırladığı aktarıldı. Suriye savaşı boyunca onlarca Kuzey Koreli uzman, füze ve kimyasal silah alanında rejime eğitim verdi.

BM RAPORUNA GİRDİ

Ağustos 2018’de yayınlanan bir Birleşmiş Milletler raporunda da balistik füze üretimi ve diğer yasaklı faaliyetlerde çalışan Kuzey Koreli teknisyenlerin Suriye’yi sık sık ziyaret ettiği belirtildi. Rejimin ise “Kuzey Korelilerin sporcu ve antrenör olduğunu öne sürdüğü” kaydedildi. Ulusal Kurtuluş Cephesi askeri komutanlarından Yüzbaşı Faysal el-Fadl, bu durumun, rejimin İdlib savaşında büyük zorlukla karşı karşıya olduğu anlamına geldiğini söyledi.

11 AYDA 12 MEKTUP

Esed rejimi ile Kuzey Kore arasındaki ilişki sadece askeri düzeyde sınırlı kalmadı. Beşşar Esed ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasında da ilginç bir ilişki var. İki isim arasında sadece 2021 yılı boyunca 12 defa mektup ve mesaj alışverişi gerçekleştirildi. Bu anlamda Esed, Kim Jong-un’un en çok mektup ve mesaj gönderdiği isim oldu. Kim Jong-un, Esed’e son olarak Suriye’deki düzmece seçimlerden sonra tebrik mesajı gönderdi.