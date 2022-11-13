Esir takası ile serbest kalan eski İngiliz asker cepheye geri döndü

O bir paralı asker

Para için savaşıyor.

Önce Suriye'de PYD saflarında savaştı, sonra Ukrayna'ya gitti burada Rusya'ya karşı savaştı.

Ukrayna saflarında savaşırken Ruslara esir düşen ama daha sonra takas ile özgürlüğüne kavuşan İngiliz paralı asker bir kez daha savaşa gidiyor.

Bu kez cepheye savaş muhabiri olarak gideceğini söyleyen Aslin, Daily Mail'e verdiği demeçte "Nişanlıma askere gitmeyeceğime dair söz verdim. bir daha asla elime silah alacağımı sanmıyorum." dedi. Aslin'in Ukraynalı nişanlısı İngiltere'de mülteci olarak kalacak.

Aslin, hazırlayacağı hikayelerini Batı'da geniş bir kitleye ulaştırmak için Ukraynalı savaşçıların ve sıradan insanların hayatlarını kaydedeceğini söyledi.

Devam eden çatışmanın birkaç yıl daha süreceğini söyleyen Aslin, hedeflerine ulaşmak için "Ukrayna'nın gerçek bir şansı olduğu" konusunda ısrar etti.

ESİR TAKASINDA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Aslin, Nisan ayında Mariupol savaşı sırasında Rus birlikleri tarafından yakalanıp ölüme mahkum edilmişti. Ancak, Eylül ayında Rusya ile Ukrayna arasındaki geniş bir mahkum takası sırasında serbest bırakılmıştı.

Aslin daha önce PYD saflarında da savaşmıştı

Kaynak: Doğru Haber