Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili cezaevinde açlık grevine başladı



Aylardır sıkı gözetim altında tedavi gören Saakaşvili'nin avukat Ditto Sadzaglishvili, "Mihail Saakaşvili video konferans yoluyla oturumlara katılmasına izin verilmesini talep ederek açlık grevine başladı" dedi.



Geçen hafta Saakaşvili'nin hukuk ekibi, eski Gürcistan cumhurbaşkanının Gürcistan'daki bir hapishanede 'zehirlendiğini ve uygun şekilde tedavi edilmezse ölümle karşı karşıya olduğunu belirten bir tıbbi rapor yayınladı.



Gürcistan'ın aynı zamanda muhalefet lideri olan 54 yaşındaki Saakaşvili, 50 günlük açlık grevinin ardından geçen yıl hastaneye kaldırılmıştı.



Amerikalı toksikolog David Smith, eski cumhurbaşkanının vücudunda 'analizlerin ağır metal izlerinin varlığını ortaya çıkardığını' ve semptomlarının 'ağır metal zehirlenmesi gösterdiğini' belirtti.

Şarku’l Avsat