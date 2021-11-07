Etiyopya'daki Ürdün ve Lübnan vatandaşlarına "ülkeden ayrılın" çağrısı

Lübnan, olağanüstü hâl (OHAL) ilan edilen Etiyopya'da bulunan vatandaşlarına en kısa sürede ülkeden ayrılmaları uyarısında bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'daki Lübnan vatandaşlarına, ülkeyi mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları çağrısı yapıldı.

Ürdün Dışişlerinden yapılan açıklamada da OHAL ilan edilen Etiyopya'daki Ürdünlülerin son derece dikkatli olmaları ve mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları istendi.

Bu dönemde Etiyopya'ya yönelik seyahat uyarısı da yapılan açıklamada, yardım ve ihtiyaç gerektiği durumda Addis Ababa'daki Ürdün Büyükelçiliğiyle iletişime geçilmesi tavsiye edildi.

Etiyopya hükûmeti, 2 Kasım'da kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) saldırıları nedeniyle ülkede OHAL etmişti.

TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.