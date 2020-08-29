Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un evinin önüne giyotin kurdular

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 200 milyar dolar servete ulaşan ilk insan olduğunun açıklanmasının ardından bir grup gösterici Bezos'un Washington'daki evinin önünde toplandı.

Eski Amazon çalışanı Chris Smalls'un öncülük ettiği yaklaşık 100 kişilik grup, Amazon çalışanlarının saatlik asgari ücretlerinin 30 dolar olması için eylem yaptı. Smalls gösteride yaptığı konuşmada, "Bu adam saniyede 4 bin dolar kazanırken, bizim 30 dolarlık asgari ücreti neden hak etmediğimize dair iyi bir neden söyleyin" dedi.

Göstericilerin Bezos'un evinin önünde giyotin kurması dikkat çekti.

Bezos'u Amazon çalışanlarına kötü davranmakla suçlayan göstericiler, 'Alamazsak, kapatırız' şeklinde sloganlar attı.

Smalls konuşmasında, "Daha yeni başlıyoruz. Her birimiz, Bezos'un ülke genelinde sahip olduğu lokasyonlara gidip, işçilerin talepleri karşılanana kadar mağazaları durduracağız" ifadelerini kullandı.

Göstericilere öncülük eden Smalls, pandemi sürecinde şirketin çalışanlarına adil davranmadığını ve çok uzun saatler boyunca çalıştırdığını söyledi. Smalls ayrıca enfekte olmasına karşın halen çalışmaya devam eden işçiler olduğunu belirtti.

Chris Smalls, Mart ayının sonlarında konuyla ilgili bir gösteri daha düzenlemiş, bu olaydan kısa bir süre sonra Amazon'dan kovulmuştu.

Kaynak: HABERTÜRK