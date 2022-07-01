F-16'lara 'yeşil ışık' Türkiye karşıtlarını rahatsız etti

İspanya’da düzenlenen NATO Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in üyeliği konusunda Türkiye’nin ortaya koyduğu tutum sadece üç ülke arasında değil özellikle Ankara-Washington hattında da yeni bir dönem başlatabilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın Madrid’deki baş başa görüşmesinde en önemli gündem maddelerinden biri de Türkiye’nin talep ettiği yeni F-16 savaş uçakları ve modernize kitleri oldu.

Görüşmelerin ardından her iki lider de süreci olumlu bir şekilde sürdüreceklerini belirtti ve ABD Başkanı Biden, “Türkiye’ye F-16 satmalıyız. Kongre’nin onay vermesi lazım, bunu başarabiliriz” ifadesini kullandı.

ABD’deki muhalif isimlerden olumlu mesajlar

Türkiye’nin talep ettiği uçak ve modernizasyon kitleriyle ilgili açıklamalar bununla sınırlı kalmadı. Ayrıca, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander Türkiye'ye F-16 satışını desteklediklerini açıkladı.

Ankara’ya karşı hemen her konuda muhalefet eden grubun belki de başındaki isimlerden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da F-16 satışına destek vereceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Senatör, “Biden Yönetimi'nin NATO müttefikimiz Türkiye'ye yeni F-16 satışını onaylama kararını destekliyorum. Türkiye ile farklılıklarımız olsa da onlar bir NATO müttefiki ve sorunlu bir bölgede yeteneklerini güçlendirmek Amerika'nın ulusal güvenliğinin çıkarınadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye karşıtları harekete geçti

Bu gelişmelerin ardından Türkiye karşıtı gruplar sosyal medyadan harekete geçti ve Türkiye’ye F-16 satılmaması için kampanya başlattı.

Kampanyaya destek veren gruplar arasında, Helenik Amerikan Liderlik Konseyi, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Kıbrıs için Adalet Uluslararası Koordinasyon Komitesi (PSEKA), Kaliforniya Amerikan Helenik Konseyi, Hindu Amerikan Vakfı, gibi gruplar yer alıyor. Ayrıca Türkiye’den ve dünyanın farklı bölgelerinden FETÖ yanlısı hesaplar da karalama kampanyasına destek veriyor.

#NoJetsForTurkey (Türkiye'ye jet yok) ismiyle başlatılan kampanya kapsamında kısa sürede çok sayıda tweet atıldı. ABD’li karar alıcıların Twitter adreslerinin de etiketlendiği paylaşımlarda Türkiye’nin yeni savaş uçakları almasının sakıncalı olacağı iddia edildi.

Ne olmuştu?

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından Ankara, Milli Muharip Uçak envantere girene kadar bir ‘ara formül’ üzerinde durmuş ve ABD’den F-16 Blok 70 uçaklarının alımı gündeme gelmişti.

Program kapsamında Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 ve mevcut filolarında yer alan savaş uçaklarını modernize etmek için de 80 adet kit almak istediğini resmi kanallarla ABD’ye bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da satış için izni şart olan Senato’ya konuyla ilgili “Amerikan çıkarlarına uygun” olduğu görüşünü bir mektupla bildirdi ve Ankara’ya bu uçakların verilmesi gerektiğini vurguladı. Senato’da çıkacak karara göre Türkiye’nin talep ettiği uçakların ve kitlerin akıbeti netleşecek.