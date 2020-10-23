Fransa'da Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürün bazı binaların cephelerine asılmasının ardından Fas'ta sosyal medya kullanıcıları Fransız ürünlerini boykot çağrısında bulundu.

Çok sayıda Faslı aktivist, hakaret içeren karikatüre ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanlara yönelik "kışkırtıcı" açıklamalarına tepki olarak Facebook, Twitter ve bunun dışındaki sosyal medya ağlarındaki profil fotoğraflarını değiştirerek, fotoğraf yerine "Muhammed Resulullah" yazısını koydular.

Raniya Lemlahi adlı sosyal medya kullanıcısı aktivist paylaştığı mesajında, "Faslı olarak, Fransa Cumhurbaşkanının, Peygamber Efendimize ait sözlerini kabul etmiyorum. Bu sebeple, Fransız mallarının boykot edilmesi kampanyasını destekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Aktvist Siham Sarik de Macron'un Fransa'nın bir özgürlük ülkesi olduğunu söylemesine rağmen izlediği İslam karşıtı politikayı eleştirdi.

Celal Avita ise Facebook üzerinden paylaştığı mesajında, "Dünkü Fransa ile bugünkü Fransa arasında, Paris'in makyajı ve ışıltısı dışında bir fark yok. Aynı nefret, aynı aşağılama, aynı sindirme, aynı zihniyetler..." ifadesini kullandı.

Başkent Rabat'ın Belediye Danışmanı Hişam el-Hareş ise karikatürün yayınlandığı günün Müslümanlar için üzücü bir gün olduğunu vurgulayarak, "Fransa aklını mı kaybetti?" sorusunu yöneltti.

Hareş, Macron'un açıklamalarının ardından Charlie Hebdo karikatürlerinin Tolouse ve Monpeiller'deki bazı otel binalarına yansıtıldığını kaydetti.

Fransa'da 16 Ekim'de bir öğretmenin öldürülmesi ve başının kesilmesi olayının ardından siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamaları üzerine tartışmalar yaşanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son olarak bir basın açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

Karikatürleri öğrencilerine gösteren öğretmen öldürülmüştü

Conflans Sainte-Honorine semtinde, 16 Ekim’de bir öğretmenin cesedi başı kesik halde bulunmuştu.

Fransız yetkililer, öğretmenin, aynı gece cesedin yakınlarında elinde bıçak görülen ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürülen bir kişi tarafından katledildiğini açıklamıştı.

Ortaokul seviyesindeki öğrencilerine verdiği derste İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in çirkin şekilde tasvir edildiği karikatürleri gösterdiği, bu yüzden öğrenci velilerinin tepkisini çektiği belirtilen öğretmenin ölümünün ardından Fransız polisi, ülke genelinde katile destek veren mesajlar yayımladıkları iddiasıyla Müslümanlar'a yönelik baskınlar başlatmıştı.

Polis, ülke genelinde 50’den fazla cami ve derneğe baskın düzenlemişti.

Kaynak: AA