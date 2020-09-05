'Fennan Türki' hem ülkesi Etiyopya hem de Türkiye'nin kalkınmasına destek oluyor

Türkiye'den mezun olan uluslararası öğrenciler, burada sadece meslek edinmek ve başka bir ülkeyi tanımakla kalmıyor aynı zamanda Türkiye'nin başka ülkelerle ekonomik ve kültürel ilişkilerinin gelişmesine de önemli katkılarda bulunuyor.

“Türkiye Bursları” adıyla 2012 yılında markalaşan ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) koordinasyonunda yürütülen program sayesinde her yıl binlerce öğrenci Türkiye'de burslu eğitim alma fırsatı buluyor.

Şu anda Türkiye'de 15 bin uluslararası öğrenci eğitim görürken, mezun olan öğrenciler ülkelerine döndüklerinde bir kültür elçisi olmanın yanı sıra kurdukları işler, aldıkları görevler ve başlattıkları projelerle hem Türkiye'nin hem de ülkelerinin kalkınmasına destek oluyor.

Etiyopya'da Türkiye mezunlarını tek çatı altında toplayan Türkiye Mezunları Kalkınma ve Yardım Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanı Fennan Muhammed, hem sivil toplum hem de iş alanında yürüttüğü projelerle bunu başaran mezunlardan biri.

2003-2008 yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesinin Elektrik Mühendisliği programını bitiren Muhammed, sivil toplum kuruluşları (STK) ve farklı şirketlerde çalıştıktan sonra bir Türk firmasıyla ortak olarak Etiyopya'da ülkenin en kaliteli boyasını üreten fabrikalardan birini kurarak hizmete açtı.

Muhammed, Türkiye'de geçirdiği yılları ve Etiyopya'da kurduğu işini AA muhabirine anlattı.

"Türkiye'yi sadece tarih derslerinde duymuştum"

1982 yılında ülkenin kuzeyindeki Adwa şehrinde doğan Muhammed, 8 çocuklu geniş bir ailenin üyesi.

Eritre ve Etiyopya arasında 1998 yılında patlak veren savaştan sonra babasından bir daha haber alamayan Muhammed, geçirdiği zorlu yıllara rağmen eğitim hayatı boyunca hep başarılı olduğunu söyledi.

Türkiye'ye İslam Kalkınma Bankası Bursu'yla gelen Muhammed, öncesinde Türkiye hakkında hiçbir şey bilmediğini dile getirdi.

Muhammed, "Türkiye'yi sadece tarih derslerinde, Osmanlı Devleti'nden duymuştum. O dönem Türkiye, Etiyopya'da bilinmiyordu. Açıkçası Türkiye'nin de pek sesi çıkmıyordu. Çevremde Türkiye'de eğitim almış kimse de yoktu. Ancak yıllar sonra düşündüğümde iyi ki Türkiye'de okumuşum diyorum." dedi.

"Türkiye'de vatan sevgisini öğrendim"

Türk halkını karakter olarak Etiyopyalılara benzeten Fennan Muhammed, iki ülkenin de sömürge olmamış ve kendi ayakları üzerinde durabilen halklara sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'deki eğitim süresi boyunca Türklerin Afrikalılara değil de Afrikalıların beyazlara karşı ön yargılı olduğunu fark ettiğini söyleyen Muhammed, "Afrikalı öğrenciler, hocalara karşı çok ön yargılı bakıyorlardı ve bazı şeyleri yanlış anlıyorlardı. Maalesef komplekslerinin yıkılması biraz vakit aldı. Halbuki Türk insanı Afrikalılara karşı negatif değil daha çok pozitif ayrımcılık yapıyor. Bunu ilk başta tam kavrayamıyorlardı." dedi.

Muhammed, bu durumun birçok Afrika halkının geçmişte ağır zulüm ve yoksulluk görmüş olmasından kaynaklandığını dile getirdi.

Türkiye'deyken akademisyen olmak istediğini ifade eden Muhammed, daha sonra STK'lerde ve özel şirketlerde çalışmaya başladığını belirtti.

Muhammed, "3. sınıfa kadar hayatım okul, ev ve kütüphane üçgeninde geçiyordu. Daha sonra ülkemden çok sayıda insan Türkiye'ye okumaya geldi. Onların sosyal çevreye adapte olabilmesi ve burada kolay yaşayabilmesi için çalışmalar yapmaya başladım." diye konuştu.

Türkiye'yi kendi ülkesi olarak gördüğünü ve Etiyopya'da lakabının "Fennan Türki" olduğunu söyleyen Muhammed, "Bazı Türklerden daha fazla Türk sayılırım. Türkiye'ye gitmezsem çok özlüyorum. Geriye baktığımda Türkiye'de en iyi öğrendiğim şeyin de vatan sevgisini olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Kendi fabrikasını kurdu

Ülkesine döndükten sonra 2010'da Türkiye Mezunları Kalkınma ve Yardım Derneğinin kurulmasına öncülük eden Muhammed, hem özel şirketlerde çalışmaya hem de Türkiye'den gelen iş adamları ve STK'lere destek olmaya başladı.

YTB gibi kurumlar sayesinde yabancı öğrencilerin artık Türkiye'de daha rahat ettiğini söyleyen Muhammed, "YTB, Türkiye mezunlarıyla kurduğu irtibat sayesinde, Türkiye'yle dünya arasında bir köprü kuruyor." dedi.

Etiyopya'daki Türk yatırımlarının artması için çaba gösteren Muhammed, son olarak Türkiye'de bir boya şirketiyle ortaklık kurarak ülkesinde kendi fabrikasını açtı.

"En iyisini üretiyoruz"

Türkiye'den Çolakoğlu Grubu'nun ortak olduğu, başkent Addis Ababa'nın 6 kilometre uzağına kurulan boya fabrikası, geçen yıl üretime başladı.

Makinelerini ve düzenli olarak ham maddesini Türkiye'den tedarik eden fabrika, hem bir Türk markasının ülkede büyümesine hem de Türkiye'nin ihracatına katkıda bulunuyor.

Bir sene çok sayıda bayi kazanarak markayı piyasada kabullendirdiklerini söyleyen Muhammed, "Ülkede irili ufaklı 40'a yakın boya fabrikası var. Su bazlı boyada en kalitelisi biziz. Burada dekoratif boya üretimi yapan da tek markayız." değerlendirmesinde bulundu.

Satışların beklenenden daha iyi gittiğini belirten Muhammed, fabrikayı büyüterek genişleyen Etiyopya pazarında daha büyük bir yer edinmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA