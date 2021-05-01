Fergana Vadisi kana bulandı

Olaylar, sınır tartışmasının merkezindeki Golovnaya Barajı’nda Tacikistan’ın kamera sistemi kurmak istemesi ve su kaynağında hak iddia etmesiyle alevlendi.

Güvenlik güçlerinin karşı karşıya geldiği bölgede yoğun çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda, resmi açıklamalara göre 16 kişi hayatını kaybetti, 165 kişi yaralandı. Dün başlayan diplomatik süreçle beraber taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Kırgızistan ordusu ve Tacikistan ordusu arasında Batken bölgesinde çatışma çıktı. Kırgızistan ve Tacikistan’ın stratejik Fergana Vadisi bölgesindeki sınıra askeri sevkiyat yaptığı öğrenildi. Batken’e bağlı Köktaş Köyü’ndeki su girişine Tacikistan’ın faaliyet yürütmesinin ardından iki ülke halkı arasında arbedeye yol açan durum sonradan iki ülke ordusunu karşı karşıya getirdi. Olaylarda 16 kişi yaşamını yitirdi.

Çatışmalar, Kırgızistan’ın Batken şehrinin Köktaş Köyü’nde meydana geldi. İki ülkenin güvenlik güçlerinin karşı karşıya geldiği çatışmalarda 16 kişinin öldüğü öğrenildi. Ölenlerin 13’ünün Kırgız vatandaşı olduğu kaydedildi. Ayrıca Kırgız tarafında 134 yaralı bulunuyor.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev’in Tacikistanlı mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile sınırdaki çatışma konusunu görüştüğü belirtildi. Görüşmeler sonucunda taraflar yerel saatle 20.00’den itibaren ateşkes uygulanması ve askeri güçlerin sınırdan bulundukları yerlere geri çekilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Öte yandan, komşu Özbekistan tarafından da bir açıklama gelerek, müzakere vurgusu yapıldı. Özbekistan yönetimi, müzakereler için yardıma hazır olduğunu teyit etti.

Tacikler, Orta Asya'da Türkçe konuşmayan tek halk. Bu nedenle Türk değil Fars kökenli kabul ediliyor. Resmi ve en yaygın dil Farsçanın bir lehçesi olan Tacikçe, ancak bunun yanında ülkede Özbekçe, Rusça ve Pamir dilleri konuşuluyor.

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