Fiji'de deprem

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 20.14'de Fiji'nin güneyinde 6,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı hissedildiğini açıkladı.

Yerin 605 kilometre altında kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

AA