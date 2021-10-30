Filistin ve Çin'den üst düzey isimler Türkiye'de

Asya ve Orta Doğu Forumu tarafından İstanbul'da düzenlenen konferansa, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı Hamid el-Ahmar, İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA) Direktörü Prof. Dr. Sami el-Aryan'ın yanı sıra Filistinli düşünür Munir Müşfik katıldı.

Çin tarafından ise konferansa Çin Dış İlişkiler Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gao Shangtao, Sun Yat Üniversitesi Kültür Merkezi ve Arapça Bölümü Başkanı Prof. Dr. Seid Ma Yanzhe ve Şangay Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ding Long iştirak etti.

Ebu Merzuk, konferansta yaptığı konuşmada, Çin'in Filistin halkının yanında bir duruşa sahip olduğunu ve Filistinlilerin mücadelesini desteklediğini belirtti.

Filistin meselesinin kapsayıcı bir mesele olduğuna işaret eden Ebu Merzuk, Çin ve Filistin arasındaki yakınlığın artması temennisinde bulundu.

Hamaslı yetkili, Filistin meselesinin hiçbir liderin görmezden gelemeyeceği derecede önem taşıdığını dile getirerek, Hamas Hareketinin İsrail'le mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı Ahmar ise Çin'in,1955'te Bandung Konferansı'nda Filistin halkının haklarını koruma mücadelesini destekleme sözü verdiğini hatırlattı.

Ahmar ayrıca, "Filistin topraklarını ele geçiren ve Filistin halkının haklarını ihlal eden, çocuklarına ve kadınlarına saldıran İsrail işgalini dağıtmak için her türlü çabayı ve baskıyı yapmanın" önemine dikkati çekti.

Çin Dış İlişkiler Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gao Shangtao, Filistin-İsrail barış sürecinin şu anda çok iyimser durumda olmadığını ifade etti.

Shangtao, uluslararası toplumun Filistin-İsrail barışını sağlamak için tüm önyargıları, şikayetleri ve suçlamaları bir kenara bırakıp Çin'le birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

Konferansa Çin ve Filistin'den siyasiler ve akademisyenlerden oluşan 120'den fazla kişi katıldı.

İstanbul merkezli sivil toplum kuruluşu Asya ve Orta Doğu Forumu, Asya ülkeleri arasında iletişim, diyalog ve demokrasi değerlerini pekiştirmeyi amaçlıyor.