Finlandiya ile Amerika arasındaki tatbikatta İngiltere de yer aldı

İngiltere’nin 150 askerle Finlandiya’daki askeri tatbikata katıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Finlandiya ve ABD arasında dört gün sürecek tatbikata 150 İngiliz askerinin de katıldığı belirtildi.

Bakanlık, tatbikatın bir parçası olarak İngiliz birliklerinin Kraliyet Hava Kuvvetleri Chinook helikopterleriyle Finlandiya’ya uçtuğunu bildirdi.

Açıklamada, "Uyanık Tilki Tatbikatı" adı verilen "yüksek hazırlıklı eğitimde" üç ülkeden 750 askerin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey yaptığı açıklamada, tatbikatın, İngiliz Silahlı Kuvvetlerinin ABD ve Finlandiyalı müttefikleriyle çalışabilirliğini gösterdiğini ifade etti.

Heappey, İngiltere’nin Baltık Denizi bölgesindeki savunma ve güvenliğine olan bağlılığını yeniden tasdik ettiğini gösterdiğini aktardı.