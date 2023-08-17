Ölümünden sonra Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin merkezindeki senato meydanına heykel ve anıtı dikilen kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 17 Ağustos 2023 tarihli bölümünde, "Ölümünden sonra Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin merkezindeki senato meydanına heykel ve anıtı dikilen kimdir?" şeklindeki soru olmuştu.

Soruda, "Atatürk, Elizabeth ve Japon İmparatoru"nun yanında bir de Rus Çarı vardı.

FİNLANDİYA HELSİNKİ SENATO MEYDANINDA HEYKELİ OLAN LİDERLER KİM?

Helsinki Senato Meydanı'nda bulunan heykeller, Finlandiya tarihinde önemli roller üstlenmiş kişilere adanmıştır. Bu heykeller ve temsil ettikleri kişiler aşağıdaki gibidir:

Johan Ludvig Runeberg Heykeli

Johan Ludvig Runeberg, Finlandiya'nın ulusal kahramanlarından biridir. Ünlü bir şairdir ve Finlandiya'nın bağımsızlık mücadelesine destek vermiştir. Onun anısına dikilen heykel, Finlandiya'nın ulusal kimliğini yansıtmakta ve bağımsızlık mücadelesine olan katkıları anılmaktadır.

Tsar Alexander II Anıtı

Rus İmparatoru II. Alexander, Finlandiya Büyük Dükalığı'nın özerkliğini genişleten 1809 tarihli Manifesto ile tanınmıştır. Bu anıt, Alexander'ın Finlandiya'daki özerkliği desteklemesini ve Finlandiya'nın tarihindeki önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir.

Carl Gustaf Mannerheim Heykeli

Carl Gustaf Mannerheim, Finlandiya'nın bağımsızlık savaşlarında önemli bir lider ve Finlandiya'nın bağımsızlığını kazandığı dönemdeki devlet başkanıdır. Onun heykeli, Finlandiya'nın bağımsızlık mücadelesindeki rolünü ve ulusal liderliğini anmaktadır.

Bu heykeller, Helsinki Senato Meydanı'nda Finlandiya'nın tarihini ve ulusal kimliğini yansıtmak için yer almaktadır.

Sorunun doğru cevabı "Rus Çarı" olacak.