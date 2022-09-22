Fiona Kasırgası’nda ölü sayısı 8’e yükseldi

Fiona Kasırgası, geçtiğimiz Pazar günü Porto Riko’yu vurduktan sonra Dominik Cumhuriyeti ile Turks ve Caicos Adaları’na ulaşmasının ardından kategori 4 kasırga seviyesine ulaştı.

Porto Riko Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Doktor Maria Conte Miller tarafından yapılan açıklamada, Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti’nde kasırga sonucu en az 8 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Miller ayrıca, hayatını kaybedenler arasında kasırgada kapanan yollar nedeniyle hastaneye yetiştirilemeyen 4 aylık bir bebeğin bulunduğunu söyledi.

Kuzeye ilerlemeye devam ediyor

ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre saatte 215 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte kuzeye doğru ilerlemeye devam eden Fiona Kasırgası’nın yarın Bermuda Adaları’na, Cuma günü de Kanada’nın doğu kıyılarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Fiona Kasırgası Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ile Turks ve Caicos Adaları’nda sel ve toprak kaymalarına neden olurken Porto Riko’da ülkenin büyük kesiminde elektrik ve su kesintilerine yol açmıştı.Nüfusu 3 milyonun üzerindeki ada ülkesinin büyük bir kesiminde hala elektrik hizmetinin sağlanamadığı belirtiliyor.