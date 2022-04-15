Fransa, büyükelçiliğini yeniden Kiev’e taşıyor
Fransa, Kiev'deki mevcut durum nedeniyle Lviv kentine taşıdığı büyükelçiliğini yeniden başkente alıyor.
Dünya 15.04.2022, 00:48
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın Ukraynalı mevkidaşı Dmitri Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede, Le Drian’nın Kuleba ile mart başında Ukrayna’nın Lviv kentine taşınan büyükelçiliklerinin en kısa zamanda yeniden Kiev’e taşınmasına ilişkin kararı paylaştığı ifade edildi.
Fransız Bakan'ın, Ukraynalı mevkidaşıyla karşılıklı iş birliği konularını da ele aldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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