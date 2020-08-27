Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bin 576'ya yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 576'ya çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 6 bin 111 artışla 259 bin 698'e yükseldi. Bu rakam 30 Mart'tan bu yana kaydedilen günlük en yüksek vaka sayısı oldu.

Son 2 günde hastanelerde 32 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 576'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 381'i yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 535 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 85 bin 984 oldu.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Paris Valiliği, vaka sayılarının artması üzerine yarın saat 08.00 itibarıyla başkentin tamamında maske kullanımın zorunlu hale geleceğini duyurdu.

Kaynak: AA