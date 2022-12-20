Fransa, "KDC'deki isyancılara desteği kesmesi" için Ruanda'ya çağrı yaptı

Fransa, Ruanda'ya çağrı yaparak KDC'deki isyancı grup M23'e desteği kesmesini istedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransa, Ruanda'yı KDC'deki M23 isyancılarını desteklemekle suçladı.

Ruanda'nın M23 isyancılarına desteğini kesmesi istenen açıklamada, "Ruanda'nın M23'ü desteklemesini kınıyoruz. Luanda ve Nairobi'deki barış sürecinin eksiksiz bir şekilde uygulanmasını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tüm tarafların barış sürecine saygı duyması gerektiğinin altı çizilerek barış için bölgesel çabaların yürütüldüğü ve bunun için ilk adım olarak KDC'deki isyancı gruplara verilen desteğin kesilmesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamayla ilk kez Fransa, Ruanda'yı KDC'deki M23 isyancı grubunu desteklemekle suçladı.

Daha önce de ABD, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'ye, KDC'deki silahlı gruplara desteği kesmesi çağrısında bulunmuştu.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi'nin (M23) Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.