Fransa ve Mali yeniden başlıyor

Fransa, Mali’de mayıs ayında yapılan ikinci askeri darbeyi gerekçe göstererek 3 Haziran'da askıya aldığı "Mali ile ortak askeri operasyonları" yeniden başlatma kararı aldı.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Paris yönetiminin, Mali ve bölge ülkelerinin otoriteleriyle varılan mutabakat sonucu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) 19 Haziran'daki zirvesinde onayladığı geçiş hükümetinin taahhütlerini kabul ettiği belirtildi.

Bu taahhütler kapsamında destek sisteminin devreye alındığı kaydedilen açıklamada, "Bu koşullar altında, Barkhane Operasyonu'nda, özellikle Takuba gücünde yer alan tüm ülkelerle müşterek olarak Fransa, 3 Haziran'da durdurduğu ortak askeri operasyonları ve danışma misyonlarını tekrar başlatmaya karar verdi." ifadesi kullanıldı.