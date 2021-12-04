Fransa ve Suudi Arabistan Körfez krizi için iş birliği yapacak

Çıktığı Körfez turunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın ardından Suudi Arabistan'a geçen Macron, Cidde'de Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Macron, Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Asharq televizyonunun canlı yayımladığı basın toplantısında Macron, "Lübnan konusunda çok çalıştık ve derhal Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi aradık. Fransa ve Suudi Arabistan, Lübnan halkına destek olmak ve gerek enerji gerek gıda ya da insani yardımlar konusunda olsun ekonomik ve ticari alışverişi yeniden başlatmak için çalışmak istiyor." dedi.

Macron, Mikati'nin Suudi Arabistan'a davet edilip edilmediğiyle ilgili soruyu "henüz böyle bir davet yok" ifadesiyle yanıtladı.

Lübnan'ın, Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin açıklamaları ve Körfez ülkelerine uyuşturucu ihracı konusunda Suudi Arabistan'ın taleplerine olumlu yanıt verdiğini belirten Macron, "Mikati'nin dün yaptığı açıklamaları görmezden gelemeyiz. Bunun, ilişkilerin yeniden başlatılması anlamına geldiğini ve üçlü iş birliği aşamasına girdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Lübnan Başbakanı Mikati dün yaptığı açıklamada, "Kardahi'nin istifası, Suudi Arabistan ve bazı Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerle ortaya çıkan krizden sonra zorunlu hale gelmişti." ifadesini kullanmıştı.

Körfez ülkelerinin Beyrut ile ilişkilerini kesmesinin ardındaki ana sebepler arasında İran ile Suudi Arabistan arasındaki bölgesel çekişme ve Lübnan'dan söz konusu ülkelere ihraç edilen uyuşturucu yer alıyor.

- Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki kriz

Lübnan Enformasyon Bakanı Kardahi, daha önce katıldığı belirtilen ve 27 Ekim'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi topraklarını savunduklarını düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken ifadeleri üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı. Mikati, Kardahi'nin açıklamalarının hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.