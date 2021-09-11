Fransa'daki dava Esed ailesinin yolsuzluğunu ortaya çıkardı

Beşar Esed'in amcası ve Hafız Esed'in kardeşi, Hama katliamındaki rolü nedeniyle "Hama Kasabı" olarak anılan Rıfat Esed (1937-) Fransa'da kara para aklama suçlamasından 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Fransız Temyiz Mahkemesi Rıfat Esed'in cezasını onadı.

Rıfat Esed, 1984-2016 döneminde Suriye'nin kamu paralarını zimmetine geçirmesinin ardından kanun dışı yollarla Fransa'ya sokmak, aklamak ve Fransa'da vergi kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu.

Henüz hapse atılmadı

2016'da bu suçlamalardan hüküm giyen Rıfat Esed Fransa'da temyiz mahkemesine başvurmuştu. Fransız Temyiz Mahkemesi'nin cezasını onamasının ardından 84 yaşındaki Rıfat Esed henüz hapsedilmiş değil. Hapsedilip edilmeyeceğine dair de henüz bir açıklama yapılmadı.

Fakat Fransa'nın Suriye'nin kamu paralarından yolsuzlukla Rıfat Esed'in şahsına aktarılmasıyla oluştuğu belgelenen Rıfat Esed'in bu ülkedeki servetine el koyabileceği belirtiliyor.

90 milyon euroluk mal varlığı

Rıfat Esed'in Fransa'da resmi mal varlığının 90 milyon euro değerinde olduğu bir damızlık hayvan çiftiği, 40 apartman dairesi, 2 villa, 1 şato ve nakit paradan oluştuğu bildiriliyor.

Fransa mahkemelerinin kararına göre Suriye halkından çalınan bu paraları Fransa'nın el koyup kendi hazinesine aktarma ihtimali tepki çekiyor.

Fransa'nın bu 90 milyon euroyu kendi mahkemelerinin kararıyla ait olduğu tescillenen Suriye halkına vermesi gerektiği, örneğin Suriyeli mültecilere harcanması gerektiği belirtiliyor.

Rıfat Esed kimdir?

Abisi Hafız Esed'in iktidarında hızla yükselen Rıfat Esed, abisinin emriyle 1982'de Suriye'nin Hama şehrinde on binlerce Suriyelinin katledildiği katliamı yönetti.

1984'te Hafız Esed'in hasta olduğu sırada darbeyle iktidara gelmeye çalışmakla suçlandı. Annesinin müdahil olmasıyla abisi onu affetti ama Suriye'den çıkmasını emretti. 1984'ten itibaren Rıfat Esed Avrupa'da yaşadı ve Suriye'den aktarılan paralarla çok zengin oldu.

Uzmanlar Rıfat Esed'in servetinin ve Suriye'nin kamu paraları kaynaklı oluşunun ispatının buzdağının görünen yüzü olduğunu, Esed'in Suriye'deki yolsuzluktan toplama oranla küçük kalan payını aldığını, Esed ailesinin yarım asrı aşan süredir Suriye'nin kaynakları üzerinde büyük bir yolsuzluk gerçekleştirdiğini belirtiyorlar.

Kaynak: Mepa News