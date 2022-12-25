Fransız seri katil "masumum" dedi

78 yaşındaki seri katil, AFP muhabirine verdiği özel röportajda "masum" olduğunu söyledi.

Kendisinin "yanlışlıkla" seri katil olarak suçlandığını ileri süren Sobhraj, "Hapse girdiğimde hiçbir şey yapmamıştım. Ben masumum. Her şey sahte belgeler üzerine inşa edildi. Tüm bu davalarda ben masumum" diyerek yapacak "çok işi" olduğunu ve Nepal'de dahil olmak üzere "birçok kişiye" dava açacağını sözlerine ekledi.

Nepal'deki mahkeme ve hakimlerin kendisine karşı "önyargılı" olduğunu da ileri süren Sobhraj, "Hakim, hiçbir tanığı sorgulamadan (...) ve sanığın herhangi bir argüman sunmasına izin vermeden kararı yazdı" dedi.

Çarşamba günü Sobhraj'ın serbest bırakılmasına karar veren Nepal Yüksek Mahkemesi, Sobhraj'ın açık kalp ameliyatına ihtiyacı olduğunu ve kararın, cezalarının dörtte üçünü çekmiş olan yatalak mahkumların serbest bırakılmasına izin veren bir Nepal yasasına uygun olduğuna hükmetti.

İki Kuzey Amerikalı turisti öldürmekten 2003 yılından bu yana Himalaya'da tutuklu bulunan seri katilin 15 gün içinde Fransa'ya sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

Kararın duyurulmasından önce Fransa Dışişleri Bakanlığı, iade talebinin "bildirilmesi" halinde Fransa'nın kendisini kabul edeceğini söyledi.

Kaynak: Euronews