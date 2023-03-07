Fransızlar bugün günlük hayatı durduruyor

Fransa’da hükümetin emeklilik reformuna karşı sendikalar, 7 Mart’ta grev çağrısında bulundu. Grev nedeniyle toplu taşımada bugün büyük aksamalar bekleniyor.

Sendikalar emeklilik yaşını 62`den 64`e yükseltme planlarını protesto ederken, Fransa ulaşım ve kamu hizmetlerinde aksamaya hazırlanıyor.

Tren ve metro hizmetlerinin çoğu bugün için iptal edildi ve birçok okul kapanacak.

Ocak ortasından bu yana grev ve protestoların altıncı kez yapılıyor ve sendikalar bunun şimdiye kadarki en büyüğü olacağını söylüyor.

Paris ve diğer şehirlerdeki gösterilerde bir milyondan fazla kişinin olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde, elektrik üretimi ve gaz terminalleri gibi kilit sektörlerde grevlerin uzatılmasına yönelik çağrılar yapılacak.

Fransız anket grubu Elabe tarafından yapılan bir ankete göre, Fransız vatandaşlarının çoğunluğu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron`un emeklilik reformuna karşı devam eden grevleri destekliyor.

Kamuoyu yoklamasına göre, halkın yüzde 56`sı sürekli grevleri desteklerken, yüzde 59`u ülkeyi durma noktasına getirme çağrısını destekliyor.