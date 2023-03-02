G20 zirvesi depremzedelerin anılmasıyla başladı

G20 Dışişleri Bakanları zirvesi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de başladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Yeni Delhi'de düzenlenen G20 dışişleri bakanları toplantısının açılışında çok taraflı kurumların dünyanın en acil sorunlarının üstesinden gelemediğini söyledi.

Bugün sabah saatlerinde başlayan toplantı, 6 Şubat'ta Türkiye'de 45.000'den fazla insanı ve komşu Suriye'de 5.800'den fazla insanı öldüren yıkıcı depremlerin kurbanlarını anmak için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Modi açılış konuşmasında, "Bugün çok taraflılığın krizde olduğunu hepimiz kabul etmeliyiz" dedi.

"Son birkaç yılın deneyimi - mali kriz, iklim değişikliği, salgın hastalık, terörizm ve savaşlar - küresel yönetişimin başarısız olduğunu açıkça gösteriyor."

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Hindistan, Batı'nın Çin ile ilgili endişelerini paylaşsa da, aynı zamanda Rus silahlarının önemli bir alıcısı ve Rusya'dan petrol ithalatını artırdı.

Hindistan, Rusya-Ukrayna savaşını kınamadı; ancak Modi geçen yıl Putin'e Moskova'ya bir sitem olarak görülen yorumlarında "bunun savaş zamanı olmadığını" söyledi.

Modi, G20 delegelerinden toplantıyı başarılı hale getirmeleri için çağrıda bulunurken, bloğun çatışma konusundaki derin bölünmelerini zımnen kabul etti. Birlikte çözemeyeceğimiz sorunların, çözebileceklerimizin önüne geçmesine izin vermemeliyiz, dedi.