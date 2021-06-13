G7'den soruşturma çağrısı
Koronovirüsün nasıl ve nerede ortaya çıktığıyla ilgili muamma sürerken bir çağrı da G7 ülkelerinden geldi. Londra'da bir araya gelen G7 ülkelerinin hükümet yetkilileri Kovid-19'un kökenleri hakkında soruşturma çağrısında bulundu.
Dünya 13.06.2021, 18:02
Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkeleri, Kovid-19'un kökenleri hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülecek şeffaf ve bilime dayalı soruşturma çağrısında bulundu.
Yapılan açıklamada, G7'nin ihtiyacı olan ülkelere gelecek yıl içinde toplam 1 milyar doz Kovid-19 aşısı hibe edeceği de bildirildi.
Kaynak: AA
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