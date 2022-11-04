G7'den Ukrayna adımı

Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi tarafından Almanya'nın Münster kasabasında 2 günlük toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, Ukrayna'nın kritik altyapısının korunacağı vurgulandı.

Bildiride, "Bugün, Ukrayna'nın kritik enerji ve su altyapısını onarmasına, restore etmesine ve savunmasına yardımcı olmak için bir G7 koordinasyon mekanizması kuruyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rusya'ya ve Moskova'nın Ukrayna'daki savaşına askeri destek sağlayan diğer ülkelere, bireylere veya kuruluşlara ekonomik maliyetler çıkartılmaya devam edileceği uyarısında bulunulan bildiride, gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında olunacağı kaydedildi.

Rusya nükleer veya kimyasal silah kullanırsa ciddi sonuçları olacak

Bildiride, Moskova'nın herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer silah kullanması halinde ciddi sonuçlarla karşılaşacağına işaret edilerek, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmesine yönelik çağrı yinelendi.

G7 dışişleri bakanlarının bildirisinde, "Rusya'nın sorumsuz nükleer söylevi kabul edilemez. Rusya'nın herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer silah kullanması ciddi sonuçlarla karşılanacaktır. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'nın radyolojik bir 'kirli bomba' hazırladığına dair asılsız iddialarını da reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın önemine de vurgu yapılarak, Çin ile bu konuda yapıcı işbirliği hedefinin devam ettirileceği belirtildi.

Boğazlar arası sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesi çağrısında bulunulan bildiride, G7 üyelerinin Tayvan'daki temel politikalarında tek Çin politikaları da dahil olmak üzere herhangi bir değişiklik olmadığı vurgulandı.

Bildiride, Sincan ve Tibet dahil olmak üzere bildirilen insan hakları ihlalleri konusundaki endişelerin Pekin'e iletilmeye devam edileceği belirtilerek, "Hong Kong'un haklarının, özgürlüklerinin ve özerkliğinin devam eden aşınması konusundaki endişelerimizi yineliyor ve Çin'i uluslararası taahhütlerine ve yasal yükümlülüklerine uygun hareket etmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

"İran asla nükleer silah geliştirmemeli"

İran hükümetinin ülkedeki protestoları şiddetle bastırmasının da eleştirildiği bildiride, "Barışçıl protestoculara karşı acımasız ve orantısız güç kullanımını ayrıca kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Bildiride, İran'ın insansız hava araçları da dahil olmak üzere silahların "devlet ve devlet dışı aktörlere" aktarılması gibi Orta Doğu'daki ve çevresindeki "istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri" de eleştirildi.

Dışişleri bakanlarının bildirisinde, "İran'ı şiddet içeren devlet ve devlet dışı aktörlere ve vekil gruplara desteğini kesmeye ve 2231 dahil olmak üzere tüm ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarına tam olarak uymaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nükleer anlaşma konusunda ise İran'ın "asla nükleer silah geliştirmemesine" dair net kararlılığın yinelendiği bildiride, "Nükleer anlaşmaya yeniden katılım konusunda aylardır yoğun konuşmalara karşı İran'ın henüz gerekli kararları alamadığını not ettik." değerlendirmesi yer aldı.

Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması gelecek haftalarda sonuçlandırılacak

Bildiride, deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne tavan fiyatı uygulanmasının da gelecek haftalarda sonuçlandırılacağı belirtildi.

Söz konusu bildiride, petrol üreten ülkelerin üretimlerini enerji piyasalarındaki oynaklığı azaltacak şekilde artırmalarının teşvik edilmeye devam edileceği kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin Karadeniz Tahıl Girişimi'nin (BSGI) genişletilmesi çağrısının güçlü bir şekilde desteklendiği vurgulanan bildiride, Rusya'ya "BM'nin çağrısına kulak verme" çağrısı yapıldı.