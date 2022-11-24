G7, Rus petrolüne tavan fiyat belirlemeyi düşünüyor

27 AB ülkesinden büyükelçiler, gün sonuna kadar ortak bir pozisyona varmak amacıyla G7’nin bu önerisini tartışacak.



AB dahil olmak üzere G7, Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’yı cezalandırmayı amaçlayan yaptırımların bir parçası olarak, 5 Aralık’ta Rus petrolünün deniz yoluyla ihracatına tavan fiyat uygulayacak.

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