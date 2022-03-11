G7 ülkeleri Rusya'ya karşı uzlaştı

G7 ülkeleri enerji bakanları, batılı ülkelerin yaptırımlarının hedefinde olan Rusya’ya enerji bağımlığının azaltılması konusunda uzlaşmaya vardı.

G7 ülkelerinden yapılan ortak açıklamada, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) enerji bakanlarının enerji kaynaklarına ilişkin çeşitlendirmenin sağlanması ve Rusya’ya olan ihtiyacın azaltılması konusunda uzlaşmaya vardığı kaydedildi.

Ortak açıklamada son Rusya kaynaklı jeopolitik gelişmelerden dolayı gelecek dönemde enerji fiyatlarının artmasının beklendiği belirtilerek, “Büyük bir endişeyle bunun özellikle AB’deki hane halkı ve düşük gelirliler için yaratacağı yükün farkındayız.” ifadesi yer aldı.

Açıklamada yükselen enerji fiyatların özellikle enerji ithalatçısı konumundaki gelişmekte olan ve finansal kaynakları azalmış ülkeler tarafından hissedileceği bildirildi.

G7 ortak açıklamasında, enerji konusunda iş birliğinin artırılacağı, “Avrupa Birliği'nde Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlılığın azalması özel aciliyete sahip.” ifadesi kullanıldı.

Bu hafta içerisinde ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurmuştu.

İngiltere de yıl sonuna kadar Rus petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıklamıştı.