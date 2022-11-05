G7’den İran’a kınama

G7 dışişleri bakanları, İran rejiminin ülkedeki protestoculara karşı ‘acımasız ve orantısız güç kullanmasını’ kınadı. Bakanlar, protestocuları bastırmanın cezası olarak rejime uygulanan yaptırımları daha da sertleştirme olasılığını vurgularken, aynı zamanda rejimi bu adımlarından ‘sorumlu tutmak için mevcut tüm diplomatik prosedürleri kullanmaya devam etme’ tehdidinde bulundu.



G7 dışişleri bakanları, Almanya’nın Münster kentinde düzenlenen iki günlük toplantıların sonunda yaptıkları açıklamada, baskı ve keyfi tutuklamaların ardından insan hakları durumunun değerlendirilmesi için İran’a, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi temsilcilerinin ülkeye girmesine izin verme çağrısında bulundu.



Grubun dışişleri bakanları, İran makamlarını uluslararası hukuk kapsamındaki uluslararası yükümlülüklerine uyma çağrısında bulundu. İranlı yetkililerin ‘internet ve sosyal medyayı kapatma’ kararından duydukları üzüntüyü dile getiren G7 bakanları, ‘tüm İranlıların bilgiye erişim haklarını’ savunduklarını belirtti.



ABD, Kanada ve Japonya’nın yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere olmak üzere dört Avrupa ülkesini de içeren grubun dışişleri bakanları, İranlı yetkililerin protestocular, çocuklar, gazeteciler ve insan hakları savunucuları da dahil olmak üzere haksız yere gözaltına aldığı kişileri serbest bırakması gerektiğini belirtti.



Yapılan açıklamada, İran’a çifte vatandaşlığa sahip olan siyasi tutukluları serbest bırakması ve ‘siyasi kazanımlar elde etmek üzere bu tür haksız gözaltına alma uygulamasına’ son vermesi çağrısında bulunuldu. Almanya Dışişleri Bakanlığı dün, tutuklanmalarından endişe ederek vatandaşlarına İran’ı bir an önce terk etme çağrısında bulundu.



Toplantıya katılan bakanlar, İran’ın Ortadoğu’daki faaliyetlerine değinerek İran’ın Ortadoğu’da ve çevresinde devam eden istikrarı bozan faaliyetlerini kınadı. Açıklamada “Söz konusu faaliyetler, İran’ın balistik füzeler ve seyir füzelerinin yanı sıra insansız hava araçlarıyla yaptığı faaliyetler ve bu gelişmiş silahların devlet ve sivil toplum kuruluşları birimlerine nakledilmesini içeriyor” ifadelerine yer verildi. Bakanlar, ‘bu konuşlandırmanın bölgenin istikrarının bozulmasına ve gerilimlerin artmasına yol açacağına’ dikkati çekti.



G7, İran’ın nükleer silah geliştirmesini önleme konusundaki kararlılığını vurguladı. Açıklamada “G7, İran’daki nükleer çalışmaları ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülükleri ile ilgili olarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ile yetersiz işbirliğini ele almak üzere kendi içinde ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya devam edecek” ifadelerine yer verdi.



Grubun dışişleri bakanları, ‘güvenilir bir sivil gerekçeye sahip olmayan İran’ın nükleer programının gelişmeye devam etmesi konusunda derin endişelerini’ dile getirerek, İran’a ‘yolunu değiştirmesi ve silahların yayılmasını önlemeye yönelik yasal ve siyasi yükümlülüklerini daha fazla gecikmeden yerine getirmesi’ çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca “Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na (KOEP) dönüş konusunda aylarca süren yoğun müzakerelere rağmen İran’ın gerekli kararları almadığını görüyoruz” ifadeleri de yer aldı.



Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Cuma sabahı yaptığı açıklamada, İran ile nükleer müzakerelerin ‘durmuş’ olduğunu ve ‘müzakereler konusunda yeni bir şey olmadığını’ söylemişti. G7 dışişleri bakanları toplantılarına katılan Borrell, AB’nin İran’daki protestoculara yönelik baskısını kınadığını belirti ve AB’nin rejime yaptırım uygulayarak karşılık verdiğini de sözlerine ekledi. Borrell “Protestocuları desteklemeye devam edeceğiz ayrıca Ukrayna’nın hava saldırılarına karşı koymasını da destekleyeceğiz” dedi. Bununla birlikte, Batılı ülkelerin nükleer anlaşmayla ilgili olarak İran’a yaptırım uygulamaktan kaçınması ile ilgili olarak, “Protestolara verilen kitlesel destek ile İran’ın nükleer bir güç haline gelmesini engelleme ihtiyacı arasında bir ayrım yapılması gerekiyor” dedi. İran ile nükleer müzakerelerin durmasına rağmen, AB hala anlaşmayı yakında yeniden canlandırmayı ve Tahran’ı nükleer anlaşmaya dönmeye ikna etmeyi umuyor. Diğer yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock dün “İran’a insan hakları ihlalleri konusunda ek yaptırımlar uygulanması konusunda anlaştık, yaptırımlar koordine edilecek” açıklamasında bulundu.



İran’ın UAEA’ya yanıt vermeyi reddettiğini ve nükleer müzakerelerin askıya alınmış olduğunu belirten Baerbock, “İran’a, UAEA’nın ülke içinde teftiş yapmasına izin verme çağrısında bulunuyoruz” dedi.