Gana ile Küba arasında anlaşma
Gana ile Küba arasında imzalanan anlaşma uyarınca Küba sağlık ekipleri Gana'da sağlık hizmeti verebilmek için görevlendirilecek.
Dünya 08.07.2021, 02:02
Batı Afrika ülkesi Gana ile Küba arasında sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.
Küba'nın Akra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gana Sağlık Bakanı Kwaka Agyeman-Manu ile Küba'nın Akra Büyükelçisi Pedro Luis Despaigne Gonzalez, başkent Akra'da anlaşmaya imza attı.
Anlaşmaya göre, Küba sağlık tugaylarının Gana'da sağlık hizmeti sağlamasına izin verilecek.
Kaynak: AA
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