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Gana ile Küba arasında anlaşma

Gana ile Küba arasında imzalanan anlaşma uyarınca Küba sağlık ekipleri Gana'da sağlık hizmeti verebilmek için görevlendirilecek.

Dünya 08.07.2021, 02:02
Gana ile Küba arasında anlaşma

Batı Afrika ülkesi Gana ile Küba arasında sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Küba'nın Akra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gana Sağlık Bakanı Kwaka Agyeman-Manu ile Küba'nın Akra Büyükelçisi Pedro Luis Despaigne Gonzalez, başkent Akra'da anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya göre, Küba sağlık tugaylarının Gana'da sağlık hizmeti sağlamasına izin verilecek.

Kaynak: AA
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#Gana #Küba #sağlık
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