Gana ile Küba arasında anlaşma

Batı Afrika ülkesi Gana ile Küba arasında sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Küba'nın Akra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gana Sağlık Bakanı Kwaka Agyeman-Manu ile Küba'nın Akra Büyükelçisi Pedro Luis Despaigne Gonzalez, başkent Akra'da anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya göre, Küba sağlık tugaylarının Gana'da sağlık hizmeti sağlamasına izin verilecek.