Gannuşi İslam aleminin halini anlatıyor

Tunus'taki diktatörlük yönetimi tarafından geçtiğimiz günlerde tutuklanan Raşid Gannuşi'nin İslam alemi hakkındaki birleştirici fikirleri hafızalardaki yerini koruyor.

Gannuşi, İslam aleminin halifelik döneminde tek bir çatı altında birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığını; ancak şu anda çatısız ve dağınık harabe bir ev gibi olduğunu söyledi.

İşte Gannuşi'nin 14 yıl önce Hilal TV'de yaptığı konuşmadan bir kesit: